A 8 años del DNI que cambió la vida de Ornella Infante

Ornella Infante es cipoleña, y desde su llegada a la región (es oriunda de Santiago del Estero) se instaló en una vivienda en la zona de la Isla Jordán. Casa que aún habita. Es una reconocida militante por los derechos de la población LGBT, y fue precursora al ser candidata a la Legislatura de Río Negro en 2019. Además, fue una de las primeras personas en el Alto Valle en poder acceder a su nuevo documento, el 2 de julio del 2012. Desde hace ocho años Ornella es reconocida por el Estado argentino con el nombre que eligió para el resto de su vida y el género que desde siempre la representó.

En reconocimiento a su lucha y militancia, la cipoleña fue invitada a la Casa Rosada y recibió su nuevo DNI en manos de la propia presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“Junto a un grupo de otras personas trans recibí el documento en el salón de las Mujeres del Bicentenario de Casa Rosada. La Ley de Identidad de Género tuvo este nivel de importancia para nosotras, nos transformó la vida, nos posicionó como ciudadanos de nuestro país, con derechos, con voz propia. No es que no la tuviéramos, pero éramos constantemente invisibilizados. Ese día, la mayor referente institucional, la presidenta, nos habló y recuerdo que me dijo no me des las gracias, anda por lo que falta”, rememoró Ornella.

ornella infante

Dijo que tomó las palabras de Cristina, y continuó con la lucha. “Obtuvimos diversos logros, siempre organizados, luchando fuertemente para derribar barreras socioculturales y políticas, dando debates serios y profundos para ir ocupando los lugares históricamente negados. Todo este trabajo fue por compañeros que nos precedieron, para quienes estamos y también para las nuevas generaciones, las infancias y adolescencias trans. Tienen un peldaño consolidado en materia de derechos”, expresó.

Explicó que a nivel persona, la Ley de Identidad de Género le dio la posibilidad de vivir y también ver más allá e ir por mucho más. “Desde el Movimiento Evita, organización de la que orgullosamente formo parte, pude presentarme a elecciones como candidata a legisladora en mi provincia. Desde diciembre de 2019 soy Directora Nacional de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI, en la gestión de Victoria Donda Pérez, y ambas integramos el equipo de nuestro presidente Alberto Fernández”, indicó con orgullo.