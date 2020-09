"Ya estoy trotando y no me duele ni me molesta"

“Gracias a Dios, estoy bien. En los primeros meses de la recuperación muchas cosas no se podían hacer, ahora estoy entrenando en el gimnasio y me siento muy bien”, contó el atacante de 23 años, que se lesionó en un partido por Copa Argentina frente a Ferro de General Pico.

“Estoy entrenando, siempre con todas las precauciones en el día a día, para llegar bien al primer día que volvamos a entrenar. Estoy feliz, porque estoy trotando y no me molesta ni me duele”, destacó.

El alta médica por parte de la ART Romero la recibió a los cinco meses de la operación. “Pero como mi recuperación no fue normal, los primeros meses por el tema del virus no pude hacer las cosas como se debe. Tardé un poco más en comenzar esa etapa”, explicó.

“Para volver a jugar, supuestamente son ocho meses, y a mí me operaron y al mes y algo empezó la cuarentena. Estaba todo cerrado, no pude hacer kinesiología, estaba solamente en mi casa, ahí perdí tiempo, meses. Si esto no hubiese pasado, creo que ahora en octubre podría haber estado jugando. Pero se me complicó”, se lamentó el delantero, que durante el aislamiento comenzó con un emprendimiento comercial, con la venta de productos de limpieza.

Pero como buen deportista, el optimismo es su bandera. “Calculo que para diciembre voy a estar bien, para poder jugar al 100 por ciento. Pero estoy tranquilo, lo positivo para mí es que no perdí nada, estoy contento en ese sentido, yo creo que cuando todo esto vuelva a la normalidad, voy a estar a la altura de mis compañeros, entrenando a la par”, subrayó, y añadió: “Gracias a Dios, hasta el día de hoy, vengo bien”.

Enzo Romero. Delantero cipoleño, se recupera de una grave lesión.

Mientras tanto, en la categoría del Federal A todavía no hay consenso sobre la forma en la que continuará la temporada. Están los que quieren que sigan todos los clubes jugando y otros apuntan a que deben terminar el campeonato, los mejores posicionados hasta el momento en el que se detuvo el torneo.

A Romero le preocupa la situación de sus colegas, que se quedaron sin clubes, sin trabajo. “Estaría bueno que todos los equipos podamos empezar a jugar de vuelta, por la situación económica en la que estamos. Hay muchísimos jugadores que se quedaron sin clubes y viven de esto, del fútbol. Y si no te llama un club o no estás contratado, se hace muy difícil”, indicó.

“Al principio, si se empezaba a jugar rápido, sí hubiese estado bueno que los equipos que estaban mejor posicionados jueguen ellos, porque se lo ganaron. Nosotros no hicimos las cosas bien y por eso no lo merecíamos. Pero por todos estos meses que pasaron, se hizo larguísimo, estaría bueno que volvamos todos”, sostuvo Romero.