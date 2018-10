Volverán a tratar el leasing para contar con más maquinaria

Ocurrió que la empresa Nación Leasing SA, del Banco Nación, encontró que el texto de la ordenanza original, la 342, del 7 de agosto, no cumple las exigencias requeridas por el departamento de Legales.

Ayer, la concejal opositora María Eugenia Villarroel Sánchez cuestionó la desprolijidad con que el Ejecutivo y el oficialismo han tratado la propuesta del leasing, que ha tenido idas y vueltas en su primer tratamiento y que ahora tendrá que volver a tratarse por defectos que se podrían haber evitado.

Ella votará en contra del nuevo proyecto de ordenanza al igual que lo hizo la primera vez. “Las marchas y contramarchas administrativas” no le han gustado para nada, enfatizó y criticó que para esta ocasión no se haya vetado la ordenanza inicial. Pero, lo principal, a la edil no le gusta en absoluto que el Municipio se endeude en tiempos de tanta inestabilidad financiera y económica.