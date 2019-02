Voluntarios piden que no se les impida llevar comida a los perros

Ayer, María Acosta indicó que desde la comuna les han planteado que dejen de proveer comida extra a las mascotas, para evitar que la mezcla con la alimentación que brinda el personal municipal pueda provocar enfermedades. Sin embargo, aclaró que la única ración diaria que da el Municipio ronda los 275 gramos por perro, cifra muy exigua. Además, no se incluye comida para cachorros, lo que no es para nada recomendable. Sin contar con que el alimento de la comuna no es de calidad en comparación con el que consiguen los voluntarios.