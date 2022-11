Violencia en la ESRN 35: hay padres que ya no enviarán a sus hijos por miedo

La Escuela Secundaria de El Manzanar este viernes no tiene actividad a raíz del alarmante incidente del jueves, cuando jóvenes que no son alumnos del colegio, entraron armados y agredieron a estudiantes. Fue el segundo incidente dentro del establecimiento y entre los padres hay indignación y preocupación. A un mes del final de clases, hay quienes plantean no volver a enviar a sus hijos al colegio.