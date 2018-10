Villagra puso en duda el aumento del boleto de Pehuenche

Según Villagra, el aumento del pasaje en que va del año ya subió un 48 por ciento. El último pedido es para incrementar el pasaje un 20 por ciento más, que llevaría el boleto a $21.

“Para tener una postura antes tengo que estudiar la situación. Ya es mucho para el bolsillo de la gente. Soy consciente que aumentó el dólar y todos los costos, porque tenemos una economía dolarizada. Pero también hay que tener en cuenta la calidad del servicio. Yo lo voy a evaluar según eso, costos y beneficios”, contó Villagra.

Agregó que los cipoleños se merecen contar con un mejor servicio de colectivos.

“La calidad del servicio no ha mejorado y no cumple con las expectativas de la gente. Veo las quejas que nos llegan todos los días. No cumple con lo que refiere a un buen servicio de transporte público. Y esto no es atacar el aumento, sino prestar atención a la calidad”, criticó la concejal.

Afirmó que esto podría ser el fundamento para rechazar el pedido de aumento.

Respecto a la suspensión del servicio urbano de colectivos desde las 22 a las 6 ante el incumplimiento del acuerdo paritario, la concejal dijo que debería ser sancionada la empresa Pehuenche por incumplimiento.

“Nosotros como concejales podemos sugerir una nota o un llamado de atención, pero es el Poder Ejecutivo quien multa a la empresa por incumplimientos. En este caso corresponde una multa”, afirmó Villagra.

