Vergara sigue: "Siempre quiero pelear arriba"

“Este momento me genera ansiedad por poder arrancar a jugar pronto”, contó el neuquino, quien hacía minutos había terminado una sesión de entrenamientos, en plenas vacaciones. “Sé que dejé una buena imagen y es lindo que a uno se lo reconozcan, que desde el club lo quieran tanto para volver. Ojalá arranquemos de la mejor manera y tengamos un buen campeonato, que por ahí no tuvimos la suerte en el torneo anterior”, expresó el volante, quien marcó 7 goles en el certamen pasado.

Vergara estaba al tanto de los nuevos nombres que se iban confirmando en el Albinegro en las últimas semanas. “Me tenían informado y en las redes sociales me iba enterando sobre los refuerzos que iban llegando. Va lindo el tema”, señaló.

Con la nueva modalidad de disputa y el país dividido en dos grandes zonas, con clubes de jerarquía como Olimpo de Bahía Blanca, nuevamente en la división, la vara se debe elevar hacia arriba.

“Uno sabe que el campeonato se potencia con equipos que bajan, pero hay que tener precauciones porque son competitivos. Esperemos que la dirigencia tampoco se quede y que siga contratando un par de jugadores más, para tener un plantel cómodo y no uno corto, que era lo que nos pasaba el torneo anterior. Por ahí se nos caía uno y no teníamos reemplazo y se complicaba. Uno siempre quiere pelear arriba, tratar de pelear el ascenso o los primeros puestos”, manifestó el mediocampista.

“Esperemos que la dirigencia tampoco se quede y que siga contratando un par de jugadores más, para tener un plantel cómodo y no uno tan corto”.“No quería ilusionarlos al principio, porque uno sabe cómo es el fútbol, en el que pueden llegar ofertas de otros lados. Pero Cipo ha hecho un esfuerzo muy grande para que siga”, dijo Pablo Vergara, volante albinegro

Durante la negociación, Coronel le hizo saber su interés para que continúe en el Albinegro. “Hablé con Gustavo, me llamó. Estoy agradecido, porque es bueno que un técnico esté interesado en que uno vuelva. No quería ilusionarlos al principio, porque uno sabe cómo es el fútbol, en el que pueden llegar ofertas de otros lados. Pero Cipolletti ha hecho un esfuerzo muy grande para que siga y voy a estar muy agradecido con la dirigencia”, destacó.

El desafío en conjunto es dar pelea arriba y, en lo individual, el volante desea mantener y superar el nivel que demostró en la temporada pasada. “Uno siempre quiere lo mejor, ojalá hacer un campeonato, no sé si el mismo, pero parecido al anterior y, por qué no, mejor también. Uno siempre trata de superarse, más conociendo ya lo que es Cipolletti, el campo de juego y a los compañeros que quedaron en el club. Así que estoy con confianza y con ganas de comenzar pronto, ojalá no se haga tan extenso el inicio de campeonato”, indicó Vergara, quien se sumará a la pretemporada, que se inicia el lunes, algunos días más tarde, en el cierre de la próxima semana o el lunes 22.

7 Los refuerzos que sumó el Albinegro

Barez, Berra (volantes), Jara, Tormann (defensores), Altolaguirre, Trecco (delanteros) y Aldalla (arquero) son las caras nuevas en Cipolletti.