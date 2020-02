Vecinos reclaman el asfalto para la calle Lago Lácar

Los vecinos presentaron una nota al secretario de Obras Públicas, Héctor Melo, para que cumplan con el compromiso del Municipio de asfaltar esa calle.

Dijeron que la obra y la plata estaba para asfaltar la calle Lácar. Incluso mencionaron dos arterias más: Lola Mora y Rodolfo Walsh. Sin embargo, luego de las fiestas de fin de año, las máquinas viales que estuvieron en la zona para pavimentar otras calles periféricas y complementarias se retiraron del lugar y no volvieron más.

“Empezaron a asfaltar calles súper aledañas y no hicieron la principal. El dinero que nos dijeron que estaba en diciembre ahora dicen que no está. No sé qué hicieron con la plata”, dijo Carolina Celiz, vecina del barrio Rincón Lindo II

El reclamo tomó la forma de una carta que respaldaron 50 vecinos con su firma y presentaron al ingeniero Héctor Melo, con copia al intendente Claudio Di Tella, tras el traspaso de gobierno. Sin embargo, se terminó enero y las máquinas brillan por su ausencia en la zona.

“Empezaron a asfaltar calles súper aledañas y no hicieron la principal. Hemos ido varias veces a hablar a la Secretaría de Obras Públicas, pero el dinero que nos dijeron que estaba en diciembre ahora dicen que ya no está y que no se va a asfaltar. Yo no sé qué hicieron con la plata, pero necesitamos que revean esta situación y hagan el trabajo”, expresó Carolina Celiz, una de las vecinas consultadas por LM Cipolletti.

Pese al tiempo que transcurrió, confían en que el Ejecutivo escuche el reclamo. “Requerimos que se tenga en cuenta para próximas obras de asfaltado y, de esta manera, contribuir a una mejor calidad de vida hacia los vecinos”, concluyeron.

