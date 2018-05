Vecinos de Oro volvieron a cortar la Ruta 22 por el agua

Se trata de los vecinos de los barrios La Unión, Tres Luces y sectores de chacras de Fernández Oro. Denuncian que hace casi dos semanas no cuentan con el servicio de agua potable en sus casas y exigen respuestas urgentes.

Según indicaron, mantendrán el corte hasta que se haga presente el intendente, Mariano Lavín.

El corte bloque el paso en la zona de Ruta Nacional 22 en el ingreso conocido como La Criollita. En el lugar existe un gran congestionamiento vehicular y recomiendan desviar hacia la zona de Ruta 65.

El intendente, Mariano Lavín, dijo que la baja de la presión es un problema que afecta a toda la ciudad. En diálogo con radio LU19, Lavín dijo que hay barrios que están más afectados que otros.

"En el caso de Costa Linda, que está sobre la barda, la altura es un problema. En la zona de chacras cuesta que la presión llegue a ese lugar con el agravante que no cuentan con tanques y no pueden mantener líquido. La Estación de Bombeo tiene problemas, y todos los días debemos llenar los tanques. Tenemos provisión de agua, camiones y bidones, que resuelve la situación de forma momentánea. Lo que se pretende es que con la obra de toma de agua propia lo resuelva definitivamente. Esperábamos licitarlo el año pasado pero los tiempos no son los que esperábamos. Estimo que el mes que viene estará licitada", comentó Lavín.

Aseguró que recorrieron los barrios y se reunió con los vecinos, pero que algunos de ellos pretendían que les compren los tanques y se los llenen de forma inmediata. "Tienen provisión de agua y no deberían tener problemas. El jueves nos comprometimos a llevar los tanques", comentó.