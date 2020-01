Recordemos que Nadia socorrió al perro, a pedido de otros vecinos, cuando en la madrugada del miércoles un joven en moto lo chocó y lo dejó tirado en la calle Manuel Estrada.

Ella convive con diez perros y no podía meterlo en su casa porque otros canes de su propiedad podrían haberlo atacado. Pero lo acercó hasta el cantero de su casa, le dio agua y alimento, y le armó una camita.

Pidió ayuda a través de distintos medios para que alguien pase por él y lo lleve urgente a un veterinario, porque no se podía mover. Ella no podía afrontar los costos, ya que tiene dificultades económicas y, además, no iba a estar porque trabaja.

“Me quedo tranquila que hicimos lo que pudimos junto a mis vecinos. Realmente me saco el sombrero por ellos que están siempre para ayudar. Gracias por todo, que descanses perrito”. Así se despidió del animal, de quién solo sabemos de su agonía y triste final.

Proteccionistas de la fundación Funpabia pasaron por él, en la tarde de ayer, pero ya no había más nada que hacer. “Hablando sin vueltas, la moto lo pasó por arriba y lo quebró en dos. No tenía sensibilidad ni estímulos. Hubo que eutanasiarlo”, informaron desde la ONG.

