Vecinos encontraron una yegua desnutrida y le salvaron la vida

"Durante toda la mañana y gran parte de la tarde intentamos dar con los dueños publicando fotos en las redes sociales, pero no aparecieron. Queremos creer que no tienen acceso a las mismas y no que hicieron caso omiso de esta situación", sentenció.

Finalmente, Fernando remarcó que, "gracias a un grupo de vecinos, este caballito ya está bajo atención médica veterinaria y en buenas manos que se ocuparán de su salud y bienestar".

Sin embargo, reconoció que aún siguen con bronca y mucha indignación por la situación y no haber podido llamar la atención de los dueños. "No importa si sos de Fernández Oro o no, te pido que compartas las fotos igual ya que la ley de maltrato animal es penada en todo el país", concluyó.

