Además, explicó que ya logró contactarse con tres familias más que se encuentran en la misma situación y que sabe que hay muchas más por comentarios entre usuarios de las redes sociales y conocidos, pero que no tiene forma de llegar a ellos. Por esa razón, decidió hacer público su reclamo y llegar a una solución.

"La compra de la caldera, los radiadores y el toallero la hice hace dos años cuando recién empezaba con las obras en mi casa. Le pagué de contado y les pedí si podían mantener las cosas ahí hasta que terminaba con la construcción y la instalación del gas. En mayo de este año pusieron un cartel afuera que dice "cerrado hasta el 26 de mayo" pero nunca más abrió. En ese momento pagué 30 mil pesos, pero ahora tiene un costo de 60 mil", expresó Cecilia en diálogo con LM Cipolletti.

A su vez, remarcó tenía confianza en el comercio porque uno de los empleados era su hermano. "Ellos no sabían nada de lo que estaba pasando, les decían que el negocio no estaba pasando por su mejor momento pero que iban a repuntar. Un día vino un representante de la misma cadena pero en Neuquén y les ofreció trabajo. Mi hermano aceptó por como estaba toda la situación económica, pero jamás se imaginó que iba a hacer algo así", agregó.

"Sabemos que estuvo vendiendo aires acondiciones hasta dos días antes de que cerrara. Es decir, sabía lo que estaba pasando pero o dijo nada", Cecilia Riquielme, una de las denunciantes.

Por otra parte, afirmó que tras varias semanas de averiguaciones conoció a otras tres familias que están pasando por lo mismo y que ahora se unieron para intentar dar con el resto de las personas que fueron estafadas. "Nos comunicamos con tres, pero por comentarios sabemos que son muchísimos más", señaló.

En cuanto al paradero del dueño del local, aseguran que es como si se lo hubiera "tragado de la tierra" porque no contesta su celular ni el teléfono fijo y se enteraron que había vendido su camioneta de uso particular. También consiguieron el contacto de su abogado y enviaron decenas de notificaciones, pero hasta el momento no hay respuestas.

"No es que tenemos miedo de que se haya ido, pero necesitamos saber qué está pasando. Vendió la camioneta, no sabemos nada de él, no responde. Por eso estamos buscando a otros damnificados, juntos podemos llegar al fondo de este", concluyó Cecilia.

