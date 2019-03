Al martes pasado debieron solicitar la intervención policial porque un grupo de personas quiso entrar a una casa y otras que quisieron asentar a orillas de un desagüe, lugar que por ordenanza debe estar desocupado.

“Creemos que los están mandando aprovechando las vísperas de las elecciones. Acá no hay más lugar, están todos los terrenos ocupados. No podemos dormir tranquilos porque estamos atentos a que no lleguen y se nos metan. Son tiempos complicados”, indicó Ana Fernández, referente del lugar.

Además, expresaron que ya se presentó el relevamiento territorial y los predios fueron todos ocupados.

“Todo comenzó cuando se amenazó con tomar las casas de DVN en El 30. Alguien los manda”, comentaron.