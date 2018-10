Ocuparon sus terrenos por miedo a las usurpaciones

Son 170 familias las que reclamar sus tierras en la zona de Ferri. Allí hace 10 años se comenzó a pagar el loteo, pero los trámites administrativos nunca avanzaron.

Según comentaron a LM Cipolletti, la urgencia del acceso a una vivienda y la preocupación ante posibles usurpaciones hicieron que los propietarios se organicen y se instalen allí para resguardarlos.

“Llegamos ayer y nos vamos a quedar. No tenemos nada, pero de a poco vamos a traer agua y baños químicos. Hace 10 años que estamos con los trámites, y ya nos cansamos que nos tengan a las vueltas. Este convenio se hizo entre el ex secretario general del Sindicato de Comercio, Omar Bravo, y el dueño de las tierras, Bruno Bordignon. Se hicieron las mensuras, pagamos todo en tiempo y forma, pero aún no podemos acceder”, dijo una de las vecinas.

Agregó que creen que están siendo víctimas de una estafa. “Ya no podemos esperar más. Nos vamos a quedar y a comenzar a construir”, aseguró la mujer.

En el lugar hay un centenar de personas que llegaron con sus vehículos en la tarde de ayer. Están realizando las divisiones de los terrenos.