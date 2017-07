Uno de los organizadores del evento, Diego Canut, también conocido por haber producido y dirigido el cortometraje "Huemul, la sombra de una especie", explicó que se sorprendieron por la cantidad de gente que asistió teniendo el cuenta que la difusión de la realización de la jornada fue de boca en boca. "Hay interés pero no información, que no es lo mismo, y es algo que preocupa mucho. No todo el mundo sabe qué es una planta nuclear y cuáles son sus pro y sus contra", explicó.

"Intentamos agitar las aguas para promulgar el activismo y estamos en contra por una cuestión de conservación del medioambiente, por lo que genera contra el ser humano y, sobre todo, con la zona puntual en donde quieren llevar adelante la planta, el Golfo de San Matías, que es un santuario natural y un lugar único en el mundo", aseguró.

También mencionó que la instalación de la planta cambiará la biodiversidad que existe en el territorio actualmente y que la generación de residuos radioactivos podrían causar "un desastre" en el futuro dado que la tierra tarda al menos 20 mil años en absorber los materiales.

Durante el activismo recibieron ayuda del espacio creativo BICI y se presentaron la murga La Bufona Carpocapsa, Kusso Gross (circense, clavas y fuego), Rigo Quesada Trío (banda de jazz), y Bubbu Silva y asociados (banda de blues y rock) para darle un toque cultural al encuentro.

El miércoles se realizará una nueva jornada en la plaza San Martín de Cipolletti y el 9 de agosto se concentrarán en Viedma para presentar la junta de firmas en contra de la instalación de la central nuclear y "demostrarle a los ejecutivos cuán en desacuerdo está el pueblo".