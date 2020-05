Varados en Chile sin una ruta segura para volver

Entre los argentinos varados en el sur de Chile, la mayoría son rionegrinos, chubutenses y neuquinos. Hay familias de Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Neuquén capital, pero también de Comodoro, Trelew, Madryn, Bariloche y General Roca.

Están cautivos del otro lado de la frontera desde principios de marzo y llevan más de dos meses sin ver a sus familias. Sobreviven sin dinero en un país ajeno, en el que la pandemia avanza a pasos agigantados.

Organizados por Face

La semana pasada, empezaron a organizarse por Facebook y presentaron un reclamo conjunto a la Cancillería y al consulado argentino en Puerto Montt. Quieren que se haga una excepción y los dejen volver por Samoré. Nina Soto, de Bariloche, es una de las voceras del grupo.

Contó que no ve a su hija adolescente desde el 12 de marzo, cuando viajó a Calbuco con su papá para visitar a los abuelos. Está desesperada, porque no encuentra la forma de ayudarla a que regrese a casa sin ponerse en riesgo.

“Nos dicen que hacen operativos de repatriación por Cristo Redentor, pero hay ancianos, embarazadas, gente que no puede hacer todos esos kilómetros y a la que le están diciendo que tiene que pasar por Santiago de Chile, donde están a full con la pandemia, para que los dejen cruzar hacia Argentina”, explicó.

Indicó que la travesía por Mendoza implica también circular por una provincia que tiene hoy muchos casos de COVID-19. “Además de que llegás allá y no está claro cómo hacés para venir hasta Bariloche y otras ciudades de nuestra zona, que en realidad está muy cerca de Puerto Montt y Osorno y muy lejos del paso que nos ofrecen”, dijo.

Camino seguro

El grupo exige volver por Samoré, cerca de La Angostura, porque lo consideran el camino más seguro. Hoy, ese paso solo abre para camiones. No permite autos ni colectivos.

Hacia el sur, el cruce más próximo para repatriaciones es Integración Austral, en Santa Cruz. El problema es no hay una ruta para llegar hasta allá del lado chileno y queda más lejos todavía que Cristo Redentor, de modo que no es una opción.

Nina remarcó que los patagónicos varados en las regiones de Los Lagos y Los Ríos “viajaron por trabajo o porque tienen familia en Chile y todos cruzaron por Samoré en los primeros días de marzo, sin que nadie les advirtiera que el paso iba a cerrar”. Y recalcó: “En ese momento se sabía de la pandemia, pero no estábamos en cuarentena y tampoco hubo una advertencia, si no ninguno se hubiera ido”.

Contó que en el grupo que se organizó hay embarazadas y personas de riesgo, “algunos con cáncer que no tienen atención médica o matrimonios con bebés que tuvieron que salir a golpear puertas para que alguien les done pañales”.

Mientras insiste en el regreso por Samoré, Nina acompaña a su hija a la distancia con las tareas de la escuela, para que no pierda clases. Comentó que la llama por Whatsapp todos los días. “Hay veces que la encuentro bien y otras en las que está muy mal, porque extraña a sus hermanos y no entiende que no puede volver a casa”, dijo.

-> Pino Hachado es la otra opción

El consulado argentino en Puerto Montt intentará repatriar a los varados patagónicos por Pino Hachado, para que no tengan que trasladarse hasta Mendoza. Si obtienen el aval de Nación, el operativo se hará el viernes 22 de mayo.

Diego González, cónsul en Puerto Montt, informó que programaron dos operativos para este mes. “Uno es por Cristo Redentor, que lo pensamos para varados del centro y norte del país, donde la lista ya está cerrada, y para los que son de provincias patagónicas, como ese paso es muy lejano, los desdoblamos y estamos viendo Pino Hachado”, detalló.

El funcionario aclaró que ese segundo operativo, previsto para el 22 de mayo, aún no está confirmado. “Tenemos las personas registradas y viene avanzado, pero todavía no tenemos la aprobación”, subrayó.

Remarcó que, de todos modos, es una opción más firme que Samoré, “porque hicimos gestiones y Cancillería no lo analiza como un paso posible”.

Contó que entre los patagónicos varados “circulan rumores de que alguien pasó por Samoré por gestiones humanitarias y, por lo que chequeamos, no hubo ninguna excepción ni la va a haber”.

“También estamos trabajando para los que tienen auto, para que puedan cruzar el día que dejen pasar el micro por Pino Hachado, porque son seis horas más, pero es la posibilidad más certera de volver”, agregó.

Informó que, si bien los cupos de los operativos están llenos, siguen anotando a quienes necesiten regresar para cuando la frontera se vuelva a abrir. Las solicitudes se reciben en la casilla cpmon@ cancilleria.gob.ar, que es la cuenta oficial del consulado.

LEÉ MÁS

Para Acipan, la flexibilización "es un primer paso"

Los docentes piden ayuda psicológica en la pandemia