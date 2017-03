Unter frena el inicio de clases y marcha a la ruta

El ciclo lectivo no iniciará con normalidad en Río Negro. Luego de evaluar la propuesta del gobierno provincial de incrementar los salarios un 14 por ciento en dos cuotas, el congreso de la Unter decidió rechazar de manera rotunda el ofrecimiento calificándolo de “insultante”. Por esta razón, además de adherir al paro nacional de Cetera, mañana marcharán a los puentes carreteros junto al gremio ATE.

El gremio de los maestros explicó que van a exigir una nueva convocatoria con una propuesta salarial del 35 por ciento: el doble del techo salarial anticipado por el gobernador Alberto Weretilneck.

Por otro lado, resolvieron no impedir las asambleas de interinatos y suplencias del nivel medio previstas para el 13 y 14, y convocaron a sesión permanente al plenario de secretarios generales.

El secretario general de Unter Cipolletti, Pablo Krahulec, aseguró que se sumarán y convocarán al paro nacional docente por 48 horas que se realizará mañana y el martes, en respuesta “a la provocación por el 14 por ciento de recomposición salarial”, el cual se pagaría en dos cuotas, un 10 por ciento este mes y el restante en mayo. La conducción central, además, llamó a adherir al paro de mujeres del miércoles.

Se reunirán mañana a las 9 en la plaza San Martín para estar a las 10 en la rotonda en cercanías de los puentes carreteros, donde confluirán junto al gremio ATE Río Negro y a los docentes neuquinos de ATEN.

“Nosotros entendemos que es una clara decisión del Gobierno de no comenzar con el inicio lectivo. Están provocando no sólo a los docentes sino a toda la sociedad. Son ellos quienes deberían garantizar el comienzo de clases, el derecho a la educación y a un salario digno, pero se rieron en la cara de toda la comunidad y ofrecieron lo que estaba claro que no se podía siquiera analizar”, sentenció Krahulec.

Desde Educación, en tanto, no hubo respuestas a las consultas de LM Cipolletti sobre la oferta salarial, ni la reacción a la previsible medida de fuerza.

Luego del paro nacional habrá una nueva paritaria el lunes 13, donde no sólo se discutirá la cuestión salarial, sino también “la no implementación de la Escuela Secundaria, la falta de vacantes para niños en los jardines de diferentes localidades y la restitución de las supervisoras” desplazadas en 2016, agregó Krahulec.

Por otro lado, el gremio amenazó con que si el Gobierno no ofrece una propuesta evaluable, “el conflicto de un paro de 48 horas va a pasar a una profundización en las medidas de fuerza”. El secretario de Trabajo, Lucas Pica, aseguró que por el momento no habrá conciliación obligatoria y confía en desactivar el conflicto el lunes 13.

“El Gobierno tiró una cifra, pero no llevó las grillas que proyectan las liquidaciones de cada cargo. Se hubiese evidenciado que algunos docentes no iban a percibir más de 500 o 600 pesos”. Pablo Krahulec. Secretario general de Unter Cipolletti

Según Provincia, las escuelas están listas

El Ministerio de Educación aseguró que 1116 de las 1120 unidades educativas que funcionan en toda la provincia están listas para el arranque del ciclo lectivo. En Cipolletti, se completó el 100% de los trabajos de mantenimiento.

Según el relevamiento de la Subsecretaría de Coordinación de la cartera educativa, el 99,6% de las unidades educativas de la Provincia están en condiciones de iniciar el año escolar en las fechas correspondientes. Las demoras de una semana se registrarían por trabajos en marcha en los edificios de El Bolsón, Fernández Oro, Roca y Villa Regina.