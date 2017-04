Una multitud enfrentó el protocolo antipiquetes

La jornada se inició con la presencia de efectivos de la fuerza de seguridad que coparon la Ruta 22. Llegaron en dos colectivos, tres camiones y diferentes camionetas con la orden de evitar un corte total del cruce interprovincial. Los primeros manifestantes en llegar fueron los 240 integrantes de la UOCRA Cipolletti, liderados por Juan Garrido, quienes decidieron manifestarse a un costado de la calzada.

“Esta protesta fue espontánea, la gente está cansada del gobierno nacional. Bajaron los puestos en la construcción y los sueldos son los mismos, ya estamos cansados. La gente vino a expresar su descontento, estamos tranquilos pero nos pusieron conos y dijeron que si el corte era total nos iban a reprimir”, expresó indignado Garrido.

5000 manifestantes llegaron desde Neuquén. Gremios estatales y privados realizaron una caravana conjunta a los puentes contra la política económica de Nación.

Una hora más tarde, llegó un grupo de no más de 15 personas del gremio ATE desde Neuquén quienes, sin esperar un segundo, comenzaron a protestar, saltar y cantar al ritmo de los bombos rodeados por efectivos. Poco a poco redujeron el espacio que tenían los vehículos para pasar y provocaron que muchos de ellos quedaran atrapados. Gendarmería intentó apartarlos de la zona, aunque sólo logró un violento enfrentamiento cara a cara.

Las mujeres del gremio se pusieron en la delantera y ambas partes empezaron a forcejear y empujarse. Se escucharon frases como “tengo cuatro hijos para alimentar y necesito hacerlo”, “váyanse de acá, lo único que hacen es empeorar la situación” y “tendrían que estar defendiendo al pueblo, no a los políticos”. Luego, el ambiente se tranquilizó, los trabajadores se calmaron y liberaron el paso.

Docentes y estudiantes universitarios rionegrinos también llegaron, a paso lento, alrededor de las 11. Al mediodía, el tránsito fue un caos y las demoras aquejaron a los automovilistas. Un carril en cada puente permanecía liberado pero, aun así, las complicaciones no tardaron en llegar. Entre los autos, camionetas, motos y colectivos de larga distancia que lograban pasar, el apoyo estaba dividido por aquellos que alentaban a los manifestantes y quienes agradecieron a Gendarmería.

“Somos todos trabajadores de la construcción y nos encontramos con un despliegue como si fuéramos terroristas”. Juan Garrido Secretario general de la UOCRA

Multitud de neuquinos

Afiliados al gremio ATEN, organizaciones de izquierda, ceramistas, Satsaid y el Sindicato de Prensa, entre otros, marcharon desde Neuquén hasta los puentes. Hubo más de 5 mil personas que se unieron, con un espíritu de lucha, a los manifestantes de Río Negro.

Ante la llegada de la multitud, el personal de seguridad realizó un gran despliegue en la zona, preparados para cualquier inconveniente que pudiera surgir. No obstante, el ingreso de los manifestantes fue pacífico y se instalaron frente al ex peaje para poder dar inicio a un acto donde demostraron su postura en contra del ajuste. Sin embargo, no pudieron terminar porque los manifestantes de ATE volvieron a la carga a los piedrazos para cortar la ruta. Hasta se pelearon entre ellos y finalmente decidieron no bloquear el paso.

Los gremios neuquinos apuraron el cierre de la jornada y a las 13 comenzaron a desconcentrarse.

“Cada vez que marchamos hay una provocación diferente. Pero somos cada vez más y seguimos adelante”. Fabiola Etchemaite Referente del gremio Adunc

Los estatales rionegrinos se unieron en Viedma

Los gremios estatales de Río Negro se concentraron ayer en Viedma, donde realizaron un nutrido acto en el que se leyó un duro documento contra las políticas neoliberales. Hubo fuertes críticas a las gestiones gubernamentales, tanto a nivel nacional como provincial, y se ratificaron los reclamos salariales por encima del 18% propuesto por Educación a los docentes.

Los manifestantes colmaron las calles de la capital provincial, donde se calcula que hubo alrededor de 10.000 personas, bajo estandartes de sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos.

Todos confluyeron en la plaza San Martín, donde los referentes gremiales plantearon “la unidad para luchar contra las políticas neoliberales que promueven despidos y ajuste”. Como hacía tiempo no ocurría, ATE, Unter y otros sindicatos compartieron escenario para un acto unificado.

Rodolfo Aguiar fue una de las voces cantantes del acto, quien no se privó de críticas a la hora de hablar de las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Weretilneck.

Entre los reclamos se destacaron el de las paritarias libres, el freno a la nueva escuela secundaria rionegrina, aumentos salariales del 40%, el fin de la precarización laboral y la no criminalización de la protesta. También se reclamó por el ajuste del 20% en el presupuesto rionegrino, que afecta principalmente a los empleados de Salud Pública.

“Que militaricen las movilizaciones a nivel nacional es una vergüenza. No se puede impedir el derecho a la huelga”. Raúl Godoy Dirigente de los ceramistas