Una mujer con cuatro hijos usurpó un baldío en el norte de la ciudad

En diálogo con LM Cipolletti, Erika Sánchez explicó que vivían en la casa de su mamá pero que la situación no daba para más porque eran demasiados en la vivienda, y necesita un lugar urgente.

“El año pasado presenté los papeles al IPPV, pero no pasó nada. Soy ama de casa, estoy sin trabajo, y sobrevivo con los salarios de los niños, que en total no es más de $7 mil. No alcanzo para el alquiler”, contó.

A primera hora una consigna policial se instaló en el lugar para impedir el ingreso de materiales, para evitar una potencial construcción. A media mañana la trasladaron hasta la subcomisaría 79 del barrio 1200 viviendas donde se le tomó declaración y se la fichó para iniciar una causa judicial por usurpación.

“Mi mamá vive a la vuelta, y fueron los propios vecinos quienes me pidieron que ocupe el lugar porque estaba abandonado hace 9 años y están cansados que lo usen como aguantadero. Ellos me apoyan, y me traen comida y agua”, expresó la mujer.

En el lugar aún no se hizo presente el Fiscal. Sólo llegó un directivo del IPPV quien se puso a disposición para solucionar el conflicto.