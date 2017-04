Una joven denunció que la drogaron con burundanga

El martes, alrededor de las 13:30, salió de la Facultad de Criminología, dependiente de la Universidad Nacional de Río Negro, con destino a su casa, se tomó un colectivo Pehuenche, que recorre el barrio Del Trabajo, cuando de golpe comenzó a sentirse mal.

“No veía, me sentía mareada y escuchaba murmullos a los lejos. Pensé que se me había bajado la presión y, como iba parada, para no caerme me aferré fuerte a los caños del cole. No me sentía segura. Desconfiaba de todos y parpadeaba para disimular la situación. Apenas distinguía algunas sombras. Entonces bajé de la unidad y me senté en el cordón de la calle. Pude llamar a mi tía y en pocos minutos pasó a buscarme”, recordó.

Micaela reconocía que estaba cerca de la casa de su tía, pero no veía nada claro: ni los carteles que señalizan las calles, ni los números de su teléfono celular ni la gente. Había descendido en la esquina de Esquiú y La Esmeralda, por donde pasó a buscarla su tía y la llevó de inmediato a una clínica.

“Cuando llegué, me tomaron la presión y la tenía por el piso. Podía ser por un cuadro de hipotensión arterial o por efecto de una droga. Al principio me dieron esos dos diagnósticos. Luego me hicieron estudios de sangre y orina para saber qué tenía y me dijeron que había sido una intoxicación por inhalación de una droga, que podía ser burundanga. Descartaron que haya sido un problema de salud, algo orgánico”, agregó.

Recordó, además, que la profesional le preguntó si en algún momento sintió olor a quemado, a lo que le dijo que sí, pero que no le había prestado atención porque pensó que provenía del colectivo. “Iba lleno, no puedo decir quién fue, pero fue en el colectivo, no fue antes”, sostuvo.

Su madre Leticia, en tanto, informó que por doce días la joven tiene que tomar medicación para eliminar la droga por orina.

“Cuando arrojan esta sustancia, el que cae, cae. Es de efecto rápido, afecta a una persona que pierde la voluntad, accede a todo lo que le piden y se puede perder la conciencia. Por suerte, a Micaela no le ocurrió eso, y la cosa no pasó a mayores”, advirtió Leticia.



Dudas

En la clínica no confirman la intoxicación

Desde CIMA, el director médico Matías Arias aclaró que en la historia clínica de la paciente se refiere un cuadro de cefalea frontal e hipotensión arterial, a lo que se añade también un diagnóstico presuntivo de intoxicación por inhalación, aunque está entre signos de pregunta. “No hay estudio que diga que estaba drogada con esta sustancia ni figura en su historia clínica que se haya ido de acá con alguna pastilla para tomar porque tiene que eliminar la droga”, afirmó. De todas maneras, anticipó que iba a hablar con la médica que atendió a la joven para saber cuál fue el mensaje oral que le dio a la paciente.