Un taxista deja en offside a los políticos locales

Se gana la vida en un taxi pero maneja información sensible dentro de la comuna y la vuelca en su Facebook, con fotos en ocasiones, que muchas veces sirven de disparador o consulta periodística.

“Son temas relacionados con los intereses de los ciudadanos y siendo cipoleño me afecta, como a todos los vecinos. Por eso salgo a dar una opinión, ya sea acertada o no. Lo bueno es que la gente que opina ayuda a cerrar una idea”, sostuvo Bernales.

Respecto de su posición política a nivel local, contó: “En su momento fui convocado para integrar un equipo de trabajo de campaña de Aníbal Tortoriello. Conocí los proyectos, ideas y todo lo que se iba a llevar adelante si ganaba las elecciones”. Pese a que el objetivo de ganar las elecciones se consiguió, decidió dar un paso al costado a una semana de la asunción del jefe comunal. “Me fui porque me parecía que la situación no ameritaba. Había cuestiones de fondo y discusiones por puestos políticos que no me interesaban. Me habían ofrecido ser concejal, pero cuando vi las responsabilidades que tenía no me dio la altura”, reconoció.

Contó que también se alejó porque presentó un proyecto para trabajar el tema de la delincuencia juvenil que no prosperó. “Me reuní con fiscales y gente del fuero federal para entender la problemática. En un principio me dijeron que lo iban a hacer, pero nunca le dieron importancia. Y después, cuando empieza la gestión, lo primero que hicieron fue despedir gente. Fue injusto, sentirte decepcionado, traicionado por algo que se dijo que se iba a hacer y nunca se hizo”, lamentó.

En cuanto a las denuncias que dispara en su cuenta de Facebook, sostuvo: “Me llega información de funcionarios de segunda línea y empleados municipales. La chequeo y veo cuál es el interés que hay”. Según su análisis, “el Municipio está divido entre los que siguen a Tortoriello, los que siguen a Diego Vázquez (secretario de Gobierno) y los que siguen a (la presidenta del Deliberante, María Elisa) Lazzaretti. Hay tres poderes con distintas posturas. Entonces, cuando te llega una información, vos decís y esto. ¿A quién le conviene? Pasás a ser un medio para algunas personas, pero tenés que ver cómo comunicar para que no sea a beneficio de un sector”, explicó.

El hombre de 42 años aseguró que siempre preservó a sus informantes. “Lo que yo publico pasa a ser responsabilidad mía. Yo me hago cargo legalmente de lo que suceda”, señaló. A su vez, agregó que sus posteos, por el momento, no le ocasionaron dolores de cabeza judiciales. “Hubo hechos muy grosos que rozan el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Conozco a todos los que están ocupando cargos, muchos no me hablan porque quedaron expuestos, otros sí, entienden cuál era mi postura. Ha sido bastante complicado. Por ejemplo, Aníbal Tortoriello era mi amigo y llegó un punto en que me tuve que poner al frente. Yo le dije a él que cuando defiendo derechos no tengo amigos. Es lamentable pero es mi función”, argumentó.

“Lo positivo de las denuncias es que te llaman los funcionarios y te explican cómo es y entonces llegamos a un acuerdo para buscar una salida acorde. A ellos les afecta la publicación, no sé en qué grado. Es un juego en el que estoy en el medio de dos partes. La idea es que la parte más afectada sea la beneficiaria. Lo que me motiva es que cuando uno promete algo se cumpla”, remarcó.

Por otro lado, Bernales descartó tener intereses políticos. “Hubo ofrecimientos de otros partidos políticos y he rechazado todo”, sentenció.

¿Es el observador cipoleño?

“Me han relacionado pero no tengo nada que ver”, dijo Germán Bernales sobre la cuenta de Facebook que, al igual que él, dispara munición pesada en torno a la política local. “Dicen que soy el administrador de la página pero no tengo relación. No sé quiénes son los que la administran. Manejan muy buena información, no sé cuál es la fuente de ellos. Sospecho que debe ser un funcionario porque son datos de reuniones puntuales que tienen y ni bien termina la reunión sale la publicación”, apuntó. “Yo no necesito página, con la mía me basta y me sobra”, remarcó. Bernales, además, coordina el Centro de Derechos Humanos del Comahue desde el año 2007, junto al juez Santiago Márquez Gauna,