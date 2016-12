Un concejal orense denunció agresión física de municipales

Todo comenzó la semana pasada con una protesta de empleados municipales que piden la renovación de la flota de camiones de la Secretaría de Servicios Públicos, para lo cual es necesario el aval del Deliberante para tomar un crédito.

En ese marco, el edil Raúl Croceri denunció una agresión física por parte de los manifestantes que le habría provocado la fisura de una costilla.

Por eso, ayer el secretario general de Gobierno de Río Negro, Matías Rulli, junto con el legislador Rubén López estuvieron en Fernández Oro para manifestarle a Croceri su apoyo.

Los incidentes denunciados se registraron fuera del Concejo Deliberante. Ante eso, el edil Croceri comentó a LM Cipolletti que hizo una “denuncia penal en la Comisaría 26ª por agresiones físicas y verbales por parte de Excelso Lefiñanco”. “Para comprobarlo llevé certificados que me dieron en la sala de Oro”, dijo.

“Esta persona lo que buscaba era que yo reaccionara de otra manera, pero no lo hice, a pesar de que me filmaba poniéndome el celular a centímetros de mi cara, tan cerca que se lo arrebaté y me lo pedía por medio de insultos. Yo le dije ‘cuando termine de hablar con los empleados municipales te lo doy’. Pero se puso por detrás me pegó rodillazos y se lo devolví, pero no es la manera”, expresó Croceri.