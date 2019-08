Un cipoleño trepó para rescatar a una mujer y una bebé de un departamento en llamas

rescate neuquen

Además del humo negro, el miedo y la incertidumbre invadió a Romina y no podía encontrar las llaves para intentar salir del departamento. Por eso se asomó por la ventana con la beba en brazos y pidió auxilio. Los nervios y el denso humo que ya había en el inmueble no le permitían encontrar las llaves del departamento.

En esos segundos pensó en tirar a la bebé hasta el balcón de la casa de al lado, pero no se animó. Desde la vereda de enfrente los trabajadores de LM Neuquén y LM Cipolletti vieron la situación y llamaron a los Bomberos.

Mientras tanto, el cipoleño Martin Daly de 25 años, empleado de LMN, salió en su rescate.

“Vi lo que estaba pasando desde la ventana y me puse a filmar. Pero cuando me vi a mi mismo filmando me di cuenta que tenía que actuar. Hago escalada, medí desde acá qué tenía que hacer y crucé al edificio”, relató Daly, aún conmocionado por la situación.

SFP_Incendio-departamento-calle-Elordi-(4).jpg Sebastián Fariña Petersen

Para poder llegar hasta el departamento el joven pidió entrar a la casa de unos vecinos, allí trepó una tapia y desde ese patio accedió a la cochera del edificio. Como la puerta estaba cerrada con llave no dudó en treparse. Primero hasta el balcón del primer piso, y luego desde ahí hasta el segundo.

“No pensé mucho. Saqué a la bebé y me corrí por si explotaba algo. Luego la chica también pudo salir y estuvieron las dos a salvo”, explicó Daly a LMN.

SFP_Incendio-departamento-calle-Elordi-(8).jpg Sebastián Fariña Petersen

La Policía fue la primera en llegar al lugar, donde se vivían momentos de máxima tensión. Los efectivos tuvieron que romper a patadas la primera puerta del edificio y luego también la del departamento donde ingresaron para apagar el fuego.

Luego llegaron también los Bomberos de la Policía para continuar las tareas dentro del departamento. Una ambulancia del SIEN atendió a la mujer y la niña, quienes se encontraban bien de salud a pesar del tremendo susto.

