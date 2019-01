Un bebé terminó en el hospital por ataque a Ko-Ko

El referente de la empresa de transporte de pasajeros detalló que las heridas del niño no resultaron graves, pero advirtió que en cualquier momento puede haber un herido de consideración ante la inacción policial.

“El bebé tuvo que ser trasladado en un auto particular. Le cayeron los vidrios, pero no lo cortaron. Por suerte no tuvo heridas de gravedad, lo llevamos por precaución. La Policía no llamó ni la ambulancia y lo tuvimos que llevar en un auto particular”, se quejó Longarini tras el ataque del viernes por la tarde.

Según explicó las piedras llueven sobre los colectivos una vez que atraviesan el puente. No hubo intentos de robo, por lo que se presume que quienes las arrojan lo hacen por simple vandalismo.

La agresión asustó a todos, pero no sorprendió al chofer del micro, ni al inspector que llegó en auto hasta el lugar para trasladar al bebé. “La semana pasada fueron atacados cinco colectivos, tanto interurbanos como de larga distancia. Se está haciendo muy reiterativo, fui personalmente a quejarme porque no actúan y me dijeron que habían atacado diez autos en un solo día”, manifestó Longarini.

Según expresó, “ninguna comisaría se quiere hacer cargo y dicen que son menores de edad”.