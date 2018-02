Última etapa del cordón cuneta en el Piedrabuena

Esta obra era una vieja demanda del barrio, uno de los más antiguos e históricos de la ciudad. Según informaron desde Obras Públicas, la primera etapa ya se encuentra en un 90% de ejecución, mientras que la segunda ya fue adjudicada y está pronta a arrancar.

Respecto de la tercera y última etapa, se informó que la apertura de sobres se realizará el martes 20 de marzo, a las 10, en el noveno piso del edificio municipal de calle Yrigoyen 379.

La finalización de la obra beneficiará a mil frentistas, según informaron desde la Municipalidad. Esto permitirá que en un futuro también se puedan pavimentar las calles del barrio.

Sin embargo, ese proyecto no está previsto en el horizonte cercano, ya que los vecinos deberán primero pagar las obras del cordón cuneta, algo que no todas las familias están en condiciones de soportar. Si a eso le sumamos el asfalto, no habrá bolsillo que aguante.

Lo que sí se espera en el corto plazo es que el barrio deje de inundarse ante una contingencia climática, como venía sucediendo hasta ahora. Es por eso que, además del cordón cuneta, se está realizando el pluvial del barrio Luis Piedrabuena. La megaobra del desagüe de la zona este demandará una inversión de 66 millones de pesos.