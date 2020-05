Tres veces por semana y a la tarde: reabren los comercios

"Estamos estudiando posibles flexibilizaciones de actividades económicas junto con los intendentes, siempre teniendo en cuenta el cuidado y la salud de los vecinos", dijo ayer el ministro de Gobierno de Río Negro. Sin confirmar el permiso, adelantó que la apertura de comercios era "inminente".

Más tarde, el intendente Claudio Di Tella anunció la apertura gradual de la actividad comercial.

Los negocios podrán abrir lunes, miércoles y viernes de 15 a 19. Y no habrá restricciones por número de documento. En diálogo con LU19, el jefe comunal explicó que la evolución de la medida estará supeditada a cómo evolucione la pandemia de coronavirus. Si los contagios se disparan, se dará marcha atrás, pero se optó por permitir la actividad comercial en la medida en que los cipoleños respeten las normas de prevención: tapabocas, distancia social y lavado de manos constante.

Di Tella expresó que la flexibilización resulta posible a partir de los resultados favorables que tuvieron las medidas restrictivas de los últimos 12 días, con la disminución de la cantidad de casos positivos.

El gobierno municipal está analizando los protocolos de atención para cada actividad y los daría a conocer el viernes. "Nuestra idea es que los comercios tengan tiempo durante el fin de semana para adaptar su forma de atención y que puedan comenzar la reapertura el lunes teniendo en claro todas las normas de seguridad", explicó el jefe comunal.

El objetivo, detalló Di Tella, es que no haya grandes aglomeraciones de gente en los mismos horarios. "Hemos tenido en cuenta la particular situación de la región, la crisis que está atravesando el comercio, la situación y la evolución de la pandemia. Esto es día a día. Los resultados hasta acá nos permiten hablar de una mayor flexibilización. Y no significa que mañana no tengamos que volver para atrás como nos pasó hace 12 días", dijo.

