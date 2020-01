"El puente tiene un fusible que, a penas pasa un camión excedido en altura, hace que se desplace para que no provoque un accidente en la parte ferroviaria. Hoy se está trabajando desde temprano y creemos que va a empezar a funcionar durante la mañana", detalló.

Tren del Valle El Tren del Valle volvió a quedar fuera de servicio. Antonio Spagnuolo

Por otra parte, Huanque recordó a los camioneros que la altura máxima para pasar por el puente es de cuatro metros y que, cualquiera que exceda esa medida, va a provocar el desplazamiento de las vías y la suspensión del Tren del Valle.

"Como siempre, no se ve quién es porque no hay cámaras que lo detecten, entonces los conductores se van. La gente no toma consciencia de esto. Esperamos que este nuevo Gobierno Nacional tome cartas en el asunto para bajar un poco la ruta para, de esta manera, trabajar dentro de los límites permitidos", concluyó.

¿Y los semáforos colgantes?

La última semana de noviembre de 2019 se colocaron dos semáforos colgantes en el puente ferroviario para anticipar la probabilidad de un nuevo choque. Con luces LED, bien brillantes que se ven a una distancia de aproximadamente 300 metros, el Municipio de Cipolletti esperaba que los camioneros no pasaran más por el lugar si sobrepasaban la altura. Sin embargo, parece no haber hecho la diferencia.

