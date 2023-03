La imagen de Nehuen Lautaro Moscoso es fuerte, pero mucho más fuerte es el día a día para este adolescente, de 16 años, con una desviación de columna tan severa que comprime sus pulmones. Todavía camina, pero se cansa muy rápido y necesita una silla. Le cuesta agacharse y flexionar sus piernas para ponerse las zapatillas y atarse los cordones. Por las noches no sabe cómo acomodar su cuerpo en la cama y que no le duela. No encuentra posición cómoda. Da mucha vueltas hasta que lo vence el sueño.

"Yo lo que quiero es que lo operen pronto. Desde 2021 estamos a las vuelta con esto ¿Tengo que seguir esperando y que me digan que ya no se pueda hacer nada? No, yo quiero que ya lo operan", expresó Hilda Andrea Saez.

En diálogo con LMNeuquén, contó que médicos del hospital Castro Rendón lo iban a operan en diciembre del año pasado. Pero el quirófano donde iban a hacer la intervención cerró por refacción. La cirugía se pospuso para febrero. "Entonces ya no recuerdo por qué razón volvieron a cambiar la fecha. Iba a ser el 30 de marzo próximo, un día antes del cumple de mi hijo. Pero ayer -martes- me llamó uno de los traumatólogos para decirme que está el equipo, está el quirófano, pero faltan los insumos para la operación. O sea, vamos a seguir dando vueltas. Yo el lunes que viene voy a Neuquén, y estoy pidiendo que a la operación la hagan igual, sea como sea, con una colecta para juntar el dinero, no sé. Pero mi hijo no puede esperar más", manifestó.

Sabe que los insumos son caros, pero no pierde las esperanzas. "Los médicos que lo van a operar son muy buenos los dos, pero si nos tienen las condiciones para trabajar tampoco pueden hacer mucho. Lamentablemente es así, acá -en Las Lajas- pasa lo mismo. Faltan un montón de cosas que no se están entregando", indicó la mujer.

Los insumos para la intervención de Nehuen pueden rondar entre los 600 y el millón de pesos.

Nehuen es un chico que nació de 33 semanas con muchas dificultades. Tiene hemiparesia derecha y autismo. También microcefalia y un retraso madurativo. Camina con la parte externa de sus pies cavos y su columna se le ha deformado tanto que comienza a tener problemas para respirar.

"Al no tener un buen sostén, su columna creció mal. Sobre todo cuando vino la pandemia de Covid-19, en pleno crecimiento". Hilda Andrea Saez, su madre.

"Mi hijo ya venía con problemas, pero al momento del parto se presentaron otros inconvenientes. Estuvo diez horas en la panza, desde que rompí bolsa, porque los quirófanos estaban ocupados. No había lugar para hacerme la cesárea. En esas horas estuvo sin oxígeno y perdió mucha sangre", recordó su mamá.

Se hace entender con palabras sueltas y hasta el año pasado iba a la escuela "de la buitrera" de Las Lajas, donde pasó a sexto grado. "La misma maestra me decía que llegaba con una sonrisa, pero a las 11 ya cambiaba su carita y empezaba a buscar donde sentarse porque se cansaba. Era una carita de dolor", contó Hilda.

La preocupación es cada vez mayor porque, indicó la madre, "el tórax le está comprimiendo sus pulmones lo que esta tan inclinada su columna". Para ser más gráfica, advirtió que su ombligo ya no se le ve de tan encorvado que está su cuerpo. Dijo que le toma con regularidad sus pulsaciones y que nota que son bajas.

Su madre llega a la conclusión que, más allá de todos los problemas de salud que presentó su hijo al nacer, además no recibió un tratamiento adecuado. Hasta los seis años lo atendió un kinesiólogo en la Escuela Especial N°5 Suyai de Zapala. Después tuvo que iniciar primer grado, y a su madre se le complicaba ir hasta allá, de modo que inició las clases en la escuela "de la buitrera" de Las Lajas, donde solo estaba la maestra de grado. Es decir, ya no contó con la ayuda de un kinesiólogo.

Su madre dijo que tampoco pudo conseguir que lo vean en el hospital de Zapala. "Lo anotaron en un cuaderno lleno de pacientes. La lista de espera era muy larga, y en seis años nunca lo llamaron", sostuvo.

Optó por acudir al sector privado de salud, pero aseveró que tampoco consiguió turno. "Yo lo llevaba a una terapista ocupacional, una psicóloga y una fonoaudióloga. Mientras tanto, buscaba turno con el traumatólogo, y no cualquiera porque tenía que ser uno con especialidad en neurología por su autismo. Es que no es fácil llegar a él", relató.

En 2017, una kinesióloga comenzó a atenderlo en el hospital de Las Lajas. No tenía conocimientos específicos sobre la discapacidad en su desarrollo. No obstante por medio del juego logró estimularlo y trabajar su espalda. "Me dijo que no lo iba a poder enderezar, solo frenar un poco su desviación y fortalecer sus músculos. En 2020 llegó la pandemia, y en 2021 ya no viajó mós a Las Lajas. No había quién lo atendiera. Fue en ese tiempo, en pleno crecimiento, que la espalda se le desvió para cualquier lado", prosiguió.

Pasó la pandemia más estricta, y un año después recurrió a un kinesiólogo del privado con orientación en neurología. Ya había trabajado con chicos con autismo. "Lo pudo atender pocas veces porque comenzó a manifestar dolor y así no pudo continuar con el tratamiento. Eso fue hasta octubre del año pasado. Luego surgió la posibilidad de que lo operen traumatólogos del Castro Rendon muy recomendados. Yo necesito que lo operen", reiteró Hilda.

El 31 de marzo Nehuen cumplirá 17 años. "El regalo que quisiera para él es su cirugía", concluyó su madre.