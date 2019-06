Indicó que, de no obtener una respuesta, “los cortes serán masivos. No puede ser que vayamos a trabajar y tengamos un revolver en la espalda. Queremos que esta mafia se vaya”.

En Plottier cortaron desde las cinco de esta mañana la Ruta 22 a la altura de la calle Olascoaga, donde finaliza la multitrocha que une Neuquén con la vecina localidad.

“Somos desocupados de Plottier, que estamos reclamando trabajo. No tenemos referentes, ni (Juan Carlos) Levi ni (Víctor) Carcar, somos autoconvocados”, sostuvo Luis Castillo, vocero de los manifestantes.

Se trata de un grupo de no más de diez personas que se apostaron sobre la ruta, aunque indicaron que son entre 35 y 40 los desempleados del sector en esa ciudad. “Somos gente con oficio, tenemos familias a cargo, somos jóvenes y pagamos alquiler. Ofertas laborales hay, lo que pasa es que con el tiempo electoral si no haces campaña no sirve de nada. Lo que estamos visibilizando es este reclamo”, agregó.

Desde temprano, el tránsito era desviado por móviles de la Policía local en calle Olascoga por calle Guerrico (camino de ripio paralelo a la ruta) hasta General Mansilla, donde se retoma nuevamente la calzada. Sólo dejan pasar colectivos interurbanos y ambulancias.

Castillo aseguró que en la jornada de hoy se llevará adelante una jornada de protesta en diferentes puntos de la provincia. Además del corte de Plottier adelantaron que se producirá otro en Cutral Co, Centenario, Chañar y Vista Alegre.

