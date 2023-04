Tortoriello y Baratti: acusados por malversación de fondos

La jueza de garantías Laura González Vitale aceptó la formulación de cargos por parte del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti contra los ex intendentes Abel Baratti y Aníbal Tortoriello, la ex funcionaria municipal Lucila Chiocconi y empresarios de la construcción en el marco de la causa denominada Techo Digno. A los ex funcionarios municipales se los investigará por malversación de fondos públicos.