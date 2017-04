Tortoriello quiere cambiar la Carta Orgánica en 2018

El jefe comunal tiene en mente un punto para sugerir como relevante para las modificaciones a la COM. Se relaciona con la necesidad de aumentar el número de integrantes del Concejo Deliberante (CD), que con la media docena de miembros actuales está lejos de reconocer la diversidad política de una ciudad como Cipolletti, que ya ronda los 100.000 habitantes.

En Río Negro los procesos reformistas de las normas básicas que rigen los municipios se han puesto en el candelero de la opinión pública a partir de la reciente elección de convencionales en Catriel. Muchos asocian hoy las discusiones locales de estos temas con el impulso que el gobernador Alberto Weretilneck quiere dar a la reforma de la Constitución Provincial, en la que incluiría mecanismos para su rereelección. Tortoriello dijo ayer que respalda la posibilidad de una propuesta constituyente rionegrina.

“Tenemos la intención de reformar la COM, si bien no tenemos todavía la fecha”, manifestó y precisó que en la iniciativa está trabajando la UCR local, como parte de su colaboración con la gestión de gobierno de la comuna. Indicó que este año se avanzará en los contactos con los distintos partidos políticos para consensuar los aspectos básicos de una convocatoria, quedando para el año que viene la concreción de la convención. “Queremos que al terminar nuestro mandato la Municipalidad cuente ya con una COM reformada”, enfatizó.

Para Tortoriello, “uno de los temas a tener en cuenta tendrá que ser el aumento en el número de concejales”, ya que con los seis integrantes actuales del CD “una ciudad como Cipolletti no permite la representación real” de su variado mundo político.

La convocatoria constituyente no se hará este año porque su gestión destinará sus principales esfuerzos a las obras y servicios.

6 concejales tiene hoy Cipolletti. Tortoriello dijo que se debe consensuar su aumento.

Un guiño político para Weretilneck

Aníbal Tortoriello no se opone, en absoluto, a la posibilidad de que el gobernador Alberto Weretilneck convoque a una reforma de la Constitución provincial, por más que uno de los temas preponderantes del mandatario rionegrino pueda ser la introducción de mecanismos para un tercer mandato. Según el intendente, con el paso de los años se torna necesario aggiornar las normas fundamentales para adecuarlas a los nuevos tiempos. Manifestó que todo lo que sea avanzar en cambios que beneficien a la comunidad y que ubique a la legislación a tono “con las nuevas épocas, lo veo bien”. En cuanto a que Weretilneck pueda impulsar disposiciones que le permitan un tercer mandato, destacó que tal alternativa debe ser resuelta por los convencionales de acuerdo con los “mecanismos democráticos” que habilitan su elección. En otras palabras, que no puede estar vedada de antemano la alternativa. Tortoriello insistió en que no se opone a una convocatoria pese al interés particular que tendría el gobernador.