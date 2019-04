Sobre Lorena Matzen y el tercer puesto con un magro 5,67 por ciento de los votos, adujo: “Como diputada nacional ha hecho un trabajo excelente, pero claramente no tiene trayectoria. No estaba habilitada para competir en estas elecciones. De cualquier manera, no era nuestro momento, las otras dos fórmulas tenían un buen caudal de votos”.

En cuanto al partido Cambiemos, afirmó: “Hay mucho por cambiar y trabajar. Como el personalismo, hay divisiones, y las internas hacen mucho daño. Este tipo de actitudes no suman y si realmente queremos avanzar, hay que hacer borrón y cuenta nueva, y hacer una autocrítica hacia adentro”. No aclaró hacia quién iban dirigidas esas críticas.

Tras el paso de las provinciales, Tortoriello ya piensa en los comicios locales y aseguró que pronto presentará su lista.

