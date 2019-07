“En 2016 cuando empezamos a ver un montón de anomalías hicimos una carpeta muy gruesa llena de irregularidades, de procedimientos que no cumplían con los formalismos del manejo del dinero público. Desde Hacienda salió un informe, pasó por Contraloría y junto con el Concejo Deliberante se acordó que debía proceder la Justicia penal. Nosotros cumplimos con presentar todo y denunciar. Son ellos quienes no avanzaron en investigar”, reclamó Tortoriello.

Además, aclaró que tras detectar documentación obrante en el cierre de la gestión había anomalías de todo tipo. “La Justicia debe determinar si estas situaciones son delito o no”, advirtió el intendente, asegurando que él más no podía hacer.

El más polémico fue el caso de los fondos para el reasfaltado del barrio San Pablo, unos 11 millones de pesos, que se detectó que fue a parar a rentas generales, es decir, a gastos corrientes. “Ese dinero debía haber estado en una cuenta específica y no fue así. La obra no se hizo y la plata se gastó en otra cosa. No cumplir con esto es una irregularidad grave”, advirtió Tortoriello.

Agregó que tras la presentación de la denuncia, la Justicia no volvió a pedir información al Municipio ni solicitó un encuentro con el actual intendente. “Nosotros quedamos a disposición, pero no nos volvieron a contactar. Nunca nos llamaron por este tema”, cuestionó Tortoriello.

Hubo una sola causa y se archivó

Desde Fiscalía se conoció que solo una denuncia llegó a buen puerto, pero que nada tiene que ver con lo mencionado anteriormente, sino por la contratación directa y fraudulenta de una máquina en el Departamento Vial de Servicios Públicos. En ese momento se investigó el posible delito de defraudación contra la administración pública, pero la causa fue archivada por falta de pruebas.