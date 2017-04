Tortoriello acusó a Escobar de escracharlo por dinero

Tortoriello volvió a hablar de la manifestación en su casa por parte de Escobar y otros integrantes de FM Puerto Argentino, y lejos de las dudas que mostró el martes (dijo que podía renunciar) se mostró firme y terminante. “Escobar es veterano (de Malvinas), pero hay que hablar claro, el reclamo surge porque en 2015 cobró subsidios por 1,2 millones de pesos para su radio y eso se cortó. Y ahora usa la causa de los ex combatientes para ver si recupera los beneficios perdidos”, dijo el intendente ayer en el quinto piso de la comuna.

Según explicaron desde el Ejecutivo, el dinero era otorgado a la radio durante la gestión de Abel Baratti por fuera de la pauta publicitaria. Por otro lado, se aseguró que la oficina de veteranos que reclama el dueño de Puerto Argentino, “tenía tres empleados, que cobran sueldo, pero no tenía ni oficina”.

Tortoriello manifestó que los aportes económicos se cortaron en el inicio de su gestión, lo que motivó “críticas permanentes desde la radio, con insultos y acusaciones falsas y sin fundamento”.

La relación se tensó a tal punto que Escobar montó un acampe durante varios días en la plaza y una camioneta reproducía las quejas por altoparlantes.

En ese vehículo, el Comandante fue hasta la casa de Tortoriello. Esa fue la gota que rebalsó el vaso y el intendente decidió hacer públicos decisiones y cruces que venían desde hace tiempo. “Fue un avallasamiento a la democracia”, concluyó.

Junto a ex combatientes, el intendente apuntó al dueño de Puerto Argentino. “El reclamo surge porque en 2015 cobró $1,2 millones y eso se cortó”, dijo.

“(Escobar) quiere hacer creer que es el único veterano y no nos representa. No lo decimos por dar un apoyo político, sino para aclarar que no participamos”. Marcelo Ruiz de Arcaute. Ex combatiente de Malvinas, presente en el acto

“Estoy en desacuerdo con lo que hizo Escobar. Yo trabajo en un taxi y ahora la gente me pregunta ‘¿qué hiciste?’. Y no hice nada. Los veteranos no tuvimos nada que ver”. Juan Nieto. Veterano de guerra de Cipolletti

Respaldo

Tortoriello estuvo rodeado por ex combatientes de Malvinas que viven en la ciudad, quienes le brindaron su apoyo y se distanciaron de Escobar. “No nos representa”, coincidieron. José Vega, ex integrante de la Puerto Argentino, aseguró: “Venimos a dejar claro que no tenemos nada que ver con lo que pasó. Es increíble que el dueño de una radio se crea el dueño de la ciudad”. Por su parte, Víctor González manifestó: “Es una vergüenza lo que pasó, porque en esta ciudad siempre nos han reconocido”.

Tortoriello aseguró que el acto fue para “separar la paja del trigo” y que los actos que encabezó Escobar no sean atribuidos a todos los veteranos, “héroes que le pusieron el pecho a las balas”.

No tenía sede, pero sí empleados

Según aseguró Hugo Escobar tras la polémica, el reclamo contra el intendente Aníbal Tortoriello es por el veto a la ordenanza que creaba la oficina local de los veteranos. Sin embargo, desde el Municipio no replicaron la versión y aseguraron que la anterior gestión pagaba tres sueldos a empleados del área, que sin embargo no tenían ni siquiera un espacio físico de trabajo. Según fuentes del Ejecutivo, eran en realidad “empleados de la radio”.