Tensión en la marcha contra la toma en la UNRN

En conferencia de prensa, las autoridades dijeron que ya se cumplieron 48 días de toma y que afecta a todo el funcionamiento. “Los daños académicos abarcan la no gestión de los viajes de estudios de los estudiantes, la gestión de títulos de los egresados, no desarrollo de actividades de orientación vocacional, no venida de docentes viajeros, todo esto por la toma del edificio con la caja fuerte con chequeras y el secuestro de dos vehículos”, expresó el rector juan Carlos del Bello.