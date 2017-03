Taxistas dicen que en el Municipio los viven ninguneando

Adelantaron su rechazo a los cambios en la ordenanza porque no les consultaron.

Los taxistas se sienten cada vez más ninguneados por la comuna y en forma proporcional se multiplica su malestar, al punto que no se descarta que la inquietud se pueda transformar a la larga o a la corta en un estallido de bronca que se refleje en acciones de protesta. Su paciencia está llegando al límite, pero con sólo conseguir ser escuchados y ser tenidos en cuenta en las definiciones que involucran su actividad se podrían bajar los decibeles.

Por estos días, los integrantes de la Asociación Civil de Titulares de Taxis y Afines se enteraron de que el Ejecutivo municipal terminó y envió al Concejo Deliberante el proyecto de modificación de la ordenanza sectorial. Pero el hecho es que la iniciativa contiene cambios que no han sido conversados y menos aún consensuados con los tacheros, por lo que la rechazan por anticipado.

Ayer, el titular de la Acctya, Sergio Sepúlveda, lamentó que el director general de Fiscalización, Diego Rebossio, no los convoque a dialogar hace ya un tiempo prolongado. En la propuesta que elaboró el funcionario para renovar y mejorar la legislación vigente, solamente fueron conversados en su momento los puntos relativos a mejorar el sistema de cálculo de las tarifas del sector, pero no se pudieron discutir los numerosos temas que tiene en su agenda la entidad que representa a los taxistas.

El dirigente expresó que los tacheros han hecho un gran esfuerzo para tener los papeles de la Acctya al día y por eso criticó que la comuna los ningunee y no los llame para tratar en conjunto los problemas que hacen al rubro.

Sepúlveda también cuestionó el ánimo “recaudatorio” que el área de Fiscalización suele mostrar en sus controles a los taxistas, ya que no faltan las multas elevadas que podrían no aplicarse por existir explicaciones que, sin embargo, no son tomadas en cuenta. Indicó, por ejemplo, que por estacionar frente a una farmacia un momento para permitir que descienda una anciana le costó una multa de 1800 pesos. El gesto humanitario salió caro.

“Si se aprueba el proyecto de modificación de ordenanza de Rebossio, nosotros vamos a luchar para que lo revoquen”. Sergio Sepúlveda - Taxista

Dudas por el GPS y el botón antipánico

La Acctya aceptará la instalación de sistemas GPS y de botones antipánico en los taxis sólo si el Municipio se hace cargo de los montos que insuma la operación y si es que la implementación garantiza expresamente que servirá para salvar la integridad física y la vida de los tacheros, y no solamente para recuperar los vehículos. El dirigente Sergio Sepúlveda afirmó que la alternativa, impulsada por el intendente Aníbal Tortoriello, ha demostrado en otros lugares falencias en la celeridad y calidad de los socorros que se prestan.