Son rehenes de un loteo en disputa y están en riesgo

Vecinos denunciaron que son rehenes de un loteo en disputa hace más de 13 años. Compraron una parcela a la mutual de Empleados de Comercio, con la promesa de una casa; y hasta la fecha, no sólo que no le dieron techo, sino que tampoco cuentan con el título de la tierra, ni tienen acceso a los servicios básicos.

"Hay una disputa ahí que no se resuelve, entre el sindicato y el dueño de esas tierras. Pero en el medio estamos las familias que compramos y estamos viviendo en el loteo", indicaron.

Ante las amenazas de usurpación que acecharon al loteo en varias oportunidades, alrededor de 10 familias tomaron la decisión de ocupar la tierra que compraron hace muchos años, aunque el litigio aún no haya sido zanjado.

"Que se sigan disputando el pago que se deben, pero que nos autoricen a regularizar nuestro loteo y acceder a los servicios (luz, agua y gas)", expresó el grupo de vecinos que se organizó para dar batalla en el conflicto abierto y sin solución aparente hace largo tiempo. Lo conforman Jésica Ojeda, Laura Iracheta, María Belén Villar y Gustavo Fernández, entre otros.

En algún momento tuvieron suerte de que la Municipalidad mensure las parcelas, y se abrieron las calles internas del loteo ubicado en calle San Luis al 2.400. Recordaron que fue posible con el acompañamiento del dueño de esas tierras, Bruno Bordignon, por entonces secretario municipal de Gobierno. Se hizo un sorteo y cada propietario obtuvo su número de lote.

Loteo disputa

Sin embargo, luego no pudieron avanzar con nada más. El compás de espera se hizo eterno y las amenazas de usurpación volvieron a sembrar miedo. "Comenzamos a construir sin luz y sin agua. Así estamos. Vivimos más de 10 familias conectadas de forma precaria y estamos todo el tiempo en riesgo", advirtieron.

Se conectaron de forma clandestina al tendido eléctrico de un plan de viviendas que está muy cerca del loteo. Lo mismo pasó con el agua. Sin embargo, la línea de luz sufre constantes bajas de tensión porque no resiste tantas conexiones, de modo que la casa de una familia casi se prende fuego en dos oportunidades.

"Todo mal. Para nosotros no es agradable llegar a esto. Son tierras que pagamos, no usurpamos, y no pedimos nada más ni nada menos que nos regularicen los servicios", exclamaron.

El loteo consta de 130 parcelas de 30 x 10 metros cuadrados de superficie. Algunas son un poco más reducidas, de 25 x 10 m2. "Pedimos la documentación al sindicato -de Empleados de Comercio- y nos niegan el acceso. También mandamos un millón de notas a las Municipalidad, donde nos dicen que al ser una propiedad privada no pueden autorizar la colocación de los servicios. Ya no sabemos qué hacer", expresaron.

La desprotección es inseguridad

En la zona de Ferri, donde está el loteo, tampoco cuentan los vecinos que allí residen con un destacamento policial, lo que incrementa su desprotección. De esta manera, cada vez que se produce un hecho de inseguridad tienen que llamar a la Comisaría 32 que cubre un radio muy amplio para ofrecer una respuesta en lo inmediato.

La semana pasada, los vecinos denunciaron que ladrones entraron a robar a la casa de una familia de loteo y golpearon a un joven. "Solicitamos que al menos coloquen una garita, como pusieron en el Distrito Vecinal Noroeste", manifestaron. Mientras tanto, los vecinos se organizaron para evitar robos. "Por ahora, quienes se quedan en el barrio están al cuidado de las otras casas. Algunos tienen cámaras y estamos tratando de contratar una alarma comunitaria", indicaron.