Mecheros atacaron un minishopping en una camioneta 4x4

Mecheros

Con total impunidad, luego se retiraron del comercio sin haber comprado nada ni ejercer violencia. Se subieron a la camioneta en la que llegaron y siguieron su camino. Pero a la empleada le pareció sumamente raro su comportamiento, de modo que avisó al propietario y chequearon el circuito de cámaras que tiene el local.

Así comprobaron que su ingreso al minishopping tenía una finalidad delictiva que pudieron consumar bajo a la falsa apariencia de clientes, y sin que nadie se diera cuenta en el momento. Todo ocurrió el domingo, alrededor de las 16, y quedaron registrados en un video.

"Me llamó mucho la atención que se muevan en un vehículo de ese tipo. No sé si son de acá, es la primera vez que los registro. Pero creo que tienen bien estudiado dónde robar. Buscan lugares como estaciones de servicio, minimercados y maxikioscos donde hay una gran apertura de góndolas y puertas. Ahí aprovechan para delinquir con esta metodolología. Se retiran sin comprar nada, lo que más sospecha te da", evaluó Fracchia.

Tras confirmar sus sospechas a través de las cámaras de seguridad del local, el comerciante y su esposa se dirigieron hasta la Comisaría Cuarta para radicar la denuncia correspondiente. Sin embargo, Fracchia sostuvo que "nos hicieron esperar, esperar y esperar. No salió nadie para hacer la exposición, así que nos fuimos. Con el tiempo que perdés ahí, no lográs nada al final".

Aclaró que el perjuicio ocasionado fue un hurto porque los delincuentes no se hicieron de la mercadería por la fuerza. No obstante ello, quiso denunciar públicamente la situación para alertar a la comunidad y que no haya otras posibles víctimas.