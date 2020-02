El presidente de la institución, Marcelo Cerri, había adelantado en su reciente visita a esta redacción que adoptarían medidas preventivas para concientizar a sus planteles y evitar futuros disgustos.

“Estamos en proceso de hacer algunas acciones más. Esta es la primera que lanzamos porque lo consensuamos con los chicos y le explicamos cómo eran las cosas. Ahora tienen que venir profesionales a asesorarnos para ver cómo encaramos el tema”, precisó ayer la máxima autoridad del Verde, club que ya había prohibido los polémicos bautismos (broma de mal gustos a los debutantes) y el alcohol en los viajes.

No obstante aclaró: “No es que vamos a castigar por castigar. Hay cuestiones previas, de prevención, como trabajar con los chicos, hacerles ver lo que está mal. Si a pesar de todo eso siguen ocasionando desmanes, allí entonces daremos intervención al Comité de Disciplina”, puntualizó. Y al profundizar, explicó: “todavía no está redactado el reglamento interno, pero sí los chicos ya saben que están sujetos a que evalúen sus conductas”, reveló. “Hay manzanas podridas en todos lados y ámbitos. Nos puede tocar alguna vez a nosotros. Hay que ver los resultados”, apuntó por su parte Segovia. Marabunta no mira para otro lado. Sus jugadores ya lo saben: deben comportarse bien con la ovalada en sus manos y también lejos del campo.

Marabunta-Jugadores-rugby-01.jpg

El punto de vista de Ceferino Isolabella

También un jugador del plantel superior accedió a dar su opinión sobre la medida que adoptó Marabunta. La referencia es para Ceferino Isolabella, quien se mostró a favor y hasta agradecido de que el club se preocupe por el delicado tema.

“Estamos conformes no por la medida que se toma en sí, sino por el reconocimiento del club de que hay un problema, que tiene que ser solucionado. No va a ser la única medida, ya nos dijeron. Queremos erradicar ese tema de Marabunta y que nos brinde las herramientas es muy reconfortante para nosotros”, destacó el centro de La Hormiga.

“Estamos en el ojo de la tormenta hoy en día como deporte, pero en estos años en el club se habían logrado muchas mejoras, entre ellas quitar los bautismos. Ya no hay nada de eso. Es triste que pasen estas cosas pero ayudan a concientizar, esto es un flagelo y pudo haber terminado mucho peor”, redondeó Ceferino. Queda claro que, lejos de molestarse, los jugadores lo entienden como una medida constructiva.

neuquen marabunta.jpg Claudio Espinoza

Representan al club adentro y afuera

Opinión: Tomás Solari, Emblema de Marabunta y ex jugador de Los Pumas.

Lo que los jugadores deben tener en claro es que nosotros representamos con nuestro apellido a nuestras familias y al club, dentro y fuera de los límites de Marabunta. Hay que ser un ejemplo en la entidad y fuera de la misma. Hay gente especializada que vino a asesorar a la institución en este tema delicado.

Notamos que con charlas a veces los mismos chicos se dan cuenta enseguida si estuvieron mal. No somos de sancionar, lo que buscamos es contener y prevenir. Me duele a veces las cosas que se dicen porque nosotros no miramos para otro lado, tengo en claro las cosas buenas que se hacen en el club.

También a nivel país está el ejemplo de Los Espartanos, que predican a través del rugby en las cárceles. Los valores del rugby son muy fuertes, hacemos hincapié en la buena convivencia. Tengo entendido que las charlas con los juveniles y el plantel superior fueron muy buenas, así que me parece bien que Marabunta se ocupe de este tema.

marabunta neuquen.jpg

