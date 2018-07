En diálogo con LU19, el intendente dijo que se trató de un uy buen acuerdo. “En diciembre del 2017 cuando acordamos la pauta de incremento salarial del 15 por ciento comenzamos a pagarlo de una sola vez a partir de enero. Ahora nos volvimos a sentar y pautamos un nuevo incremento para el segundo semestre. Cuidamos el poder adquisitivo del trabajador municipal. Esto implica una reducción de la obra pública planificada para el segundo semestre, pero es compensar”, dijo Tortoriello.

Sobre Sitramuci, dijo que se trata de un gremio especial porque nunca obtuvo la personería gremial por lo que técnicamente no tienen representación legal para poder discutir algo. “Desde hace dos años y medios, cuando asumí la gestión, nunca entendieron que dialogando se arreglan las cosas, y no haciendo asambleas, huelgas y quites de servicios. No tiene sentido dejar a los vecinos sin servicios. Con el resto de los gremios siempre dialogamos, y fuimos creciendo y solucionando inconvenientes. Sitramuci no quiere diálogo y no son interlocutores de los trabajadores, por eso no los convocamos”, comentó Tortoriello.

“Si no les interesa el dialogo de construcción, claramente no son interlocutores válidos y los desestimamos para discutir cuestiones del Municipio”.

El nuevo acuerdo salarial firmado entre los gremios ATE y el Frente Sindical (Soyem y UPCN) otorgó a los trabajadores municipales un 8 por ciento de aumento, sumado al 15 del primer semestre.

