Sitramuci, en alerta por los contagios en el Municipio

En la conducción de Sitramuci están observando "con extrema preocupación" la aparición de casos de coronavirus entre el personal del Municipio y, por tal motivo, cuestionaron frontalmente que, de acuerdo con su información, no se disponga de protocolos de seguridad sanitaria ni se adopten medidas adecuadas para impedir la expansión de la enfermedad.

Tal comisión fue conformada por iniciativa del Ejecutivo local y la integran funcionarios del área de Seguridad e Higiene de la comuna y dirigentes de los gremios Soyem y Upcn, que conforman el Frente Sindical, y de ATE.

Piden medidas

Sostuvo que, por lo que ha podido constatar, no hay un protocolo específico para las actividades de los trabajadores y dijo que esta situación no puede permitirse porque el propio Sitramuci tiene un protocolo elaborado en abril y que estuvo a disposición en mayo para su instrumentación a partir de junio, a más tardar. Sin embargo, su propuesta no fue tenida en cuenta y, por tal motivo, exigió a las autoridades que tomen las disposiciones necesarias para proteger la salud del personal.