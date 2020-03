Según Carreras, Provincia y Nación están en sintonía

En cuanto la crítica de la oposición sobre el "doble timón" en el gobierno, por la incidencia del ex gobernador Weretilneck, Carreras enfatizó a El Cordillerano: "Me parece irrelevante. Hay que saber lo que es estar en el gobierno para saber cuántas decisiones uno tiene que tomar, no me parecen considerables esas opiniones".

La gobernadora reiteró la buena sintonía entre las gestiones. "Hoy es mayoritariamente continuidad y de a poco vamos incorporando respuestas nuevas a los problemas. Hoy la mayor parte de las obras que están en desarrollo fueron gestadas por el gobierno de Weretilneck, así que si hablamos de obra pública, es continuidad, lo cual no es poco".

Al mismo tiempo, Carreras dijo que Weretilneck tiene un rol clave, como líder de Juntos Somos Río Negro, para articular políticamente el espacio que gobierna "el 70%" de las ciudades.

