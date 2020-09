Seguirá creciendo la ola de contagios en Cipolletti

El sistema sanitario en Cipolletti y la región de Alto Valle está saturado y todavía no pasó lo peor. Desde el hospital Pedro Moguillansky se advirtió que la curva de contagios por Covid-19 sigue creciendo y no alcanza su pico. " Los casos aumentan todos los días y es esperable que esto suceda con el nivel de actividad que nosotros tenemos ", indicó la referente de Epidemiología, María Luz Riera.

"Cuanta más actividad, más movimiento y contacto humano, más casos positivos podemos tener Cipolletti. Eso es lo que se supone que puede pasar. Los casos aumentan y van a aumentar; y todavía no estamos en la cima de la montaña, parece que la estamos subiendo", señaló Riera, en diálogo con LMCipolletti.

Actualmente, Cipolletti confirma entre 30 y 40 casos por día, en promedio. Pero, a veces y por circunstancias que tienen que ver con el tiempo que lleva procesar una muestra en Roca y notificarla, ocurre que se acumulan los positivos activos de las últimas 48 horas y la contabilidad se engrosa, como ocurrió este martes, cuando el parte que emitió el Ministerio de Salud de Río Negro informó el acumulado de 93 casos.

Ni siquiera las altas pudieron entonces compensar en buena medida la cifra récord de casos positivos activos, en más de 180 días de pandemia.

Sin embargo, los números de la pandemia son dinámicos y en las próximas horas puede ser que el número de recuperados en Cipolletti sea más alentador. En este contexto, ¿qué se puede hacer?

Para Riera, ya no se le puede pedir a la gente que "no salga" de su casa. "No está dentro de las posibilidades en este tiempo, porque sabemos como está todo. La gente tiene que comer, tiene que salir a trabajar. La empleada doméstica, el comerciante pequeño, el cuentapropista, el albañil. La mayoría necesita generar un ingreso. Por ende, lo único que nosotros podemos pedir y pretender es que lo hagan con cuidado, a conciencia. Lo que necesitamos es que la gente haga un hábito del cuidado. Aunque signifique perder alguna cosas, como no poder abrazar, saludar con un beso y tener que estar a dos metros de distancia. Esto se tiene que volver un hábito para bajar los casos", sostuvo.

Por lo expuesto, consideró que hablar de cuarentena ya no es correcto. Dijo que "no es un término adecuado". Incluso porque en Cipolletti, lo que se conoce como "cuarentena estricta" duró poco. Según Riera, los primeros 15 días. Después habilitaron la circulación de los esenciales. "Siempre hubo una apertura", añadió.

"Lo que hay que hacer, insisto, es una toma de conciencia. Hacer hábitos los cuidados", enfatizó la epidemióloga.

Por eso, fue muy agradecida con la gente que se cuida y cuida a los otros desde que inició la pandemia. Todos los que evitan ir la casa de su mamá durante el fin de semana o le llevan las compras del supermercado a su abuela y la saludan desde la vereda. "Eso lo tenemos que hacer un hábito hasta que haya otra cosa que nos permita vivir de otra manera. Es difícil, sí, porque esta pandemia ataca y repercute en lo que es característico del ser humano, su sociabilización. Somos seres sociales y en este momento hay que luchar contra eso, nuestra naturaleza", reconoció.

En tanto no haya una vacuna o surja el antiviral que pueda curar la enfermedad, lo único que queda por hacer es aprender a vivir en pandemia, con todos los cuidados.

"Lo pienso en primera persona, para comprender al otro. Yo no voy a ver a mis papás que tienen 80 años desde febrero. Los veo por teléfono, los llamo. Sé que eso les produce sufrimiento. Pero si yo voy, cómo hago para verlos y no tocarlos. Por eso es tan difícil habituarse a esto; y porque los quiero, quiero a mis padres, los cuido. Lo que pedimos, entonces, es que lo hagan a conciencia, con todos los cuidados posibles", insistió Riera.

Cuando esta pandemia pase, consideró necesario que el Estado introduzca algunas modificaciones en el sistema sanitario, donde la mejor inversión siempre será en recurso humano.