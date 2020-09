Salud detectó que enfermos de COVID salían de su casa

La responsabilidad social es clave para frenar la pandemia de coronavirus. Lo repiten los funcionarios de Salud y los empleados de los hospitales y clínicas, saturados tras seis meses de trabajo sin descanso. Sin embargo, el mensaje no llega o es ignorado. No solo mantienen reuniones sociales quienes creen que no se van a contagiar, sino también aquellos con diagnóstico confirmado y la posibilidad de hacer internación domiciliaria.