Salorio: "Muchos buscaron la comodidad"

Gerardo Salorio, ex preparador físico de la selección argentina de fútbol y ex coordinador de las divisiones formativas del Club Cipolletti, fue tajante con la situación de los clubes de todo el país y el retorno a los entrenamientos. "Nos quedamos muy dormidos acá", manifestó a LM Cipolletti.

"Conmebol puede decir lo que quiera, pero no es así, no es lo ideal llegar con 15 días de entrenamiento. Es como aquel retador que pelea con el campeón del mundo y agarra viaje 15 días antes, pero sabés que vas a perder, lo hacés por la plata", opinó Salorio.

El profesor reconoció que los clubes argentinos están en desventaja. "No hay dudas de que es una desventaja. Paraguay, Uruguay, países chicos y el resto ya están entrenando. Hace 120 días que los jugadores no se ponen los botines acá. Yo ando todo el día en zapatillas, uso zapato cada tanto y me salen ampollas. No es lo mismo entrenar por Zoom, todos los trastornos que esto trae", ejemplificó.

Sobre Gallardo

También se refirió al pedido de Marcelo Gallardo, DT de River, para volver a entrenar en los lugares en los que los gobiernos lo permitan. "Nos quedamos muy dormidos acá. Yo que Gallardo hubiera embarcado el equipo para llevarlo a Salta o a Jujuy, provincias que están mejor que en el AMBA, donde juega el 58%. El tema es que la AFA, la Federación, no da el OK", dijo.

"Cuando Gallardo pidió parar el fútbol estuvo mal, se podía seguir. Ahora que estamos en plena pandemia y pleno brote querés empezar a entrenar. Necesitás entre 45 y 60 días para empezar a entrenar. Portugal arrancó tras dos semanas de entrenamiento, España en cuatro, Inglaterra en cinco. Inglaterra es la más rápida, no es por nada", analizó el ex coordinador albinegro.

Mirar hacia el norte

"El problema es muy grave, porque vas al encuentro del brote. Pero yo que los DT me voy al interior, pido autorización, organizo con los jujeños y salteños, por ejemplo. Pasa que acá muchos clubes buscaron comodidad, de bajar los sueldos, rescindir contratos, seguir cobrando todo", opinó el experimentado preparador físico.

Para Salorio, la llegada de la primavera o el verano no es una solución a la pandemia, la crisis en el deporte va mucho más allá, y ejemplificó su posición con el casos de Estados Unidos. "Dicen que el verano mata al bicho, y en Miami hay 100% de camas ocupadas", indicó.

El ministro de Salud, Ginés González García, consideró que las fechas que estableció la Conmebol para el regreso de las competencias internacionales (la Copa Libertadores para el 15 de septiembre) fueron "un poco arbitrarias", al tiempo que señaló que después del 17 de este mes van a "empezar a conversar" con la AFA para definir cómo y cuándo se puede volver a la actividad futbolística.

"Ha sido una fecha un poco arbitraria la que puso Conmebol", sostuvo el funcionario nacional, quien subrayó que el Gobierno va a "intentar" que los planteles puedan volver a entrenar en agosto. "Hemos quedado en que ni bien termine este episodio, el 17, empezaremos a conversar. Desde Nación hicimos un protocolo, pero queremos ver los otros protocolos", señaló.

En ese sentido, aclaró que "la primera fase van a ser los entrenamientos", y destacó que el Gobierno va a "hacer fuerza para empezarlo cuanto antes".