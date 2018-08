Rodeado de mujeres, Rubén López mandó el telegrama de renuncia y no descartó volver

“Le agradezco a los compañeros que me apoyaron y acompañaron en todo momento. Como ya es de conocimiento, acá desde mi tierra natal en Fernández Oro y donde construimos el edificio, doy mi anuncio. Soy objeto de dos causas que se llevaron adelante en mi contra. La primera la apelé en la Suprema Corte y fui citado por la psicóloga, y en el otro salí absuelto de culpa y cargo. Todo esto generó malestar en los compañeros”, expresó López.

“Los secretarios generales me llamaron a una reunión y me pidieron la renuncia. Dicen que la obra social está en una situación compleja, cosa que desmiento. La obra social funciona bien. Hoy hay una deuda de $150 millones entre el sindicato y la obra social, y es un gran problema. Cuando me hice cargo estaba en convocatoria de acreedores con sueldos miserables. Logramos el aumento salarial, pagamos las deudas, logramos paritarias dos veces al año, hicimos el SUM en Cipolletti, Allen y Roca. Pusimos cinco farmacias, sanatorio, ambulancias, tierras para viviendas”, contó el ex dirigente,

López apuntó contra el secretario general de Cipolletti, y dijo que él siempre quiso su renuncia.

“Si tienen la mayoría tienen que convocar al Congreso, ver de qué se me acusa y que decidan. Pero como tenemos paritarias el 5 de septiembre y me interesa más que nada el salario de los trabajadores, hoy presenté mi telegrama de renuncia a la presidencia de la obra social y a la conducción del sindicato. Yo vengo del año 1996, hice tres periodos en la seccional de Allen. Me voy contento y orgulloso porque lo que hicimos es grande. Me voy conforme con mi gestión. No pude hacer más, y si esta gente que viene lo logra, habrá que aplaudirlos. Me voy tranquilo”, afirmó.

Agregó que continuará en la calle junto a los trabajadores de la fruta. “Me tomo un descanso, pero no puedo decir que no voy a volver. Las próximas elecciones deberán decidir.

Sobre las causas por abuso sexual, López dijo que fueron el justificativo del que se agarraron para pedir que se vaya. “Ellos pidieron mi renuncia por las dos causas judiciales que tengo. De la primera, la chica de Allen, tengo mucho que hablar, que averigüen a qué se dedica esta chica, y hace juicio sólo para conseguir plata. La segunda fue armada por la política, fue una cama, y fui sobreseído. A esa chica no le voy a hacer absolutamente nada porque la usaron, pero hay muchas personas que van a tener que responder, tres personas en particular”, relató López en diálogo con LU19.

Dijo que seguirá trabajando junto a los compañeros. “No tengo intención de hacer política. Por ahora mi intención es demostrar que no soy culpable de las cosas que me denuncian. En política es normal que te traicionen. Gente que comía de la mano de la presidenta ahora pide que vaya presa, imagínate. La secretaría de Trabajo ahora sólo asesora a los empresarios, y fue un logro nuestro”, criticó López en la radio cipoleña.

