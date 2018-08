Absuelven a López y Abramovich por el supuesto abuso

De igual modo y más allá de los rumores, la presunción de un veredicto absolutorio tenía relación directa con el desarrollo del proceso oral, con una víctima que decidió no presentarse en las audiencias y testigos que brindaron versiones muy contradictorias. A partir de ahí, las imputaciones en contra del dirigente sindical López y el ex futbolista Abramovich perdieron fuerza y el tribunal no tuvo demasiados elementos para pronunciarse como lo pretendían los fiscales Santiago Márquez Gauna y Eugenia Vallejos. Estos quisieron apoyarse en la declaración primigenia de la víctima y también los dichos de su prima, que confirmaron la existencia de un supuesto abuso.

“Se debe recordar que si bien no se contó con el testimonio de la víctima durante el juicio -quien por su libre voluntad decidió no participar-, su relato de lo sucedido pudo ser reconstruido a partir de los testimonios de otras personas que se hallaban en la casa del legislador esa noche y de distintos allegados a los que la joven les habría comentado lo sufrido”, precisaron desde el Ministerio Público a la hora de resaltar las pruebas incriminatorias en su cuestionamiento al fallo.

“Si bien hay que leer y estudiar la totalidad de la resolución, consideramos que existen elementos para impugnarla”. Santiago Márquez Gauna. Fiscal cipoleño

En este marco llamó la atención la no convocatoria como testigo del polémico psicólogo Claudio Marín, quien acompañó a la víctima tras el presunto abuso y posterior denuncia ante la Justicia local. Fue lo que planteó ayer el presidente del tribunal, Marcos Burgos, señalándoles a los fiscales que habría sido un aporte importante para el alegato incriminatorio.

Por otra parte, el fallo convalidó el trabajo de los defensores particulares de López y Abramovich, los abogados Guillermo Oviedo, Pablo Iribarren y Oscar Pineda, quienes insistieron en la ausencia de elementos que hayan planteado un escenario de supuesto abuso sexual.

Ante lo resuelto por los magistrados, Márquez Gauna se encargó de anticipar que la sentencia será impugnada. De esta forma, en los próximos meses, las partes volverán a sentarse frente a un tribunal aunque mediante la modalidad de videoconferencia y los acusadores serán los responsables de exponer sus quejas por la absolución.

El proceso por el supuesto caso de violación arrancó a fines de 2016, cuando una joven decidió presentarse en la Justicia local y hacer la denuncia.

El juicio oral estuvo marcado por alternativas cambiantes y testigos que brindaron relatos muy diversos sobre el presunto abuso sexual.

El fiscal Márquez Gauna anticipó que el fallo será impugnado. Francisco Sanchez V.

La amiga de la víctima podría terminar condenada

El proceso que se impulsó en contra del sindicalista Rubén López y el ex jugador Luis Abramovich podría cerrarse de manera insólita, con la única condena de una amiga de la víctima.

Ayer, la fiscalía no sólo adelantó que impugnará el fallo, sino que seguirá adelante con la acusación que involucra a una mujer que estuvo en la vivienda de López. Para los acusadores, la amiga de la víctima mintió y por eso hace poco más de una semana decidió allanar la sede de la obra social del Sindicato de la Fruta con el fin de secuestrar documentación que revelarían presuntos beneficios que le habría otorgado López.

“En esta instancia también se podrá valorar una investigación que se está llevando a cabo por el delito de cohecho de falso testimonio en contra de una mujer que depuso en el juicio y que recibía -sin corresponderle- cobertura médica al 100 por ciento abonada por la obra social de los obreros de la fruta, de la cual uno de los imputados es presidente”, indicaron desde el Ministerio Público. Otro interrogante que dejó la investigación fue por qué no se acusó al tercer hombre que fue a la casa de López y que sería hijo de un funcionario pampeano, remarcaron fuentes cercanas a la causa.