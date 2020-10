Rincón: su pareja la atropelló y ahora no siente las piernas

Fue por ello, que le recomendaron que se fuera a dormir y en ese momento, el hombre se tornó agresivo. Despertó a sus dos hijos pequeños, los subió a su camioneta y comenzó a insultar a su pareja, a la vez que alardeaba que se iba.

La verdad es que tengo miedo por lo que le pueda pasar a mis hijos (tiene cuatro hijas de 20, 17, 14, 10 años y un niño de 8) y pido que me ayuden porque no tengo familia en la localidad que me respalde

“Me acerqué a la camioneta a buscar el cargador de mi celular, para al otro día poder llamar a alguien para que me vaya a buscar. Me lo dio y cuando me iba retirando, me chocó de atrás. Caí al piso súper adolorida y escuchaba que otra chica que estaba en el lugar, le gritó ´¿Qué hiciste, cómo la vas a atropellar así?´”, relató Patricia y detalló que luego, su pareja descendió, la tironeó para levantarla y al no poder, se retiró con insultos.

Una de las hijas de la mujer radicó la denuncia ante la policía, que ya tomó intervención en el hecho. Los médicos le adelantaron un largo tratamiento.

Los vecinos la asistieron de inmediato: “Entre tres personas me subieron a otra camioneta y llevaron a la Clínica en Rincón. Les doy gracias a Dios a esa familia”.

“Hoy estoy internada, sin sensibilidad en las dos piernas, no las puedo mover, estoy en recuperación y ya me anticiparon que va a ser un tratamiento largo, con mucha rehabilitación para poder recobrar los movimientos, para volver a caminar”, expresó la mujer.

El domingo, el hombre intentó excusarse con que se le soltó el embriague y que no tuvo intención de lastimarla. Ayer, una de sus hijas de un matrimonio anterior, donde también sufrió violencia de género, radicó la denuncia en la comisaría local por la agresión.