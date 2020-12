Revés judicial para los feriantes de la plaza del Don Bosco

La Justicia Civil de Cipolletti consideró inadmisible el recurso de amparo presentado por los feriantes de la plaza del barrio Don Bosco para frenar su traslado a un predio que no consideran que esté en condiciones para hacer su trabajo. El juez Diego De Virgilio rechazó su planteo porque no cumple con los requisitos mínimos de un amparo. En principio, advirtió que los feriantes no agotaron la vía administrativa del Municipio para encontrar una respuesta a su reclamo.