Feriantes volvieron a la plaza Don Bosco y hay polémica

Varios feriantes se apostaron esta mañana en el tradicional paseo comercial que tenía la plaza del barrio Don Bosco cuando no existía la pandemia por Covid-19. Ya pasaron más de ocho meses y el diálogo con el Municipio para consensuar una salida al conflicto que se cierne en ese histórico espacio quedó trunco. La mayoría de ellos no accedieron al traspaso que decidió el Ejecutivo municipal para que vuelvan a trabajar en un predio ubicado en Lavalle y Miguel Muñoz. Y son varios los motivos. En principio, porque el lugar es muy pequeño y no podrían trabajar todos los días, ni siquiera por turnos. Tampoco tiene el reparo que sí ofrece el espacio de la plaza.